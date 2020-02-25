Опубликованы кадры спасения трехлетнего ребенка в Дагестане

В Дагестане спасли трехлетнего мальчика, который ушел из дома в родном селе. Ребенок почти сутки провел в сугробе в 2,5 километрах от дома, пока его искали спасатели МЧС, волонтеры, кинологи и местные жители. Малыша обнаружили обессилившим и замерзшим.

На опубликованных видеокадрах спасения ребенка, его растирают для уменьшения последствий переохлаждения. При этом, пострадавший мальчик молчит и в компании посторонних взрослых ведет себя спокойно. В больницу его доставили на санитарном вертолете, сообщили в республиканском МЧС.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, хоть он и получил обморожение лица, кистей и стоп. Сотрудники полиции уже допросили родителей, подробности происшествия выясняются.