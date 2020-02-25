День голосования по поправкам в Конституцию РФ будет объявлен выходным

День голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации будет нерабочим. Соответствующие поправки ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в основной документ страны, касающийся общенародного голосования, поступил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

«Указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование», - рассказал Крашенинников.

По его словам, Центризбирком определяет результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не позднее чем через пять дней после дня его проведения.

«Устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда», - добавил глава комитета.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию страны. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О внесении изменений в Конституцию глава государства заявил в своем обращении к Федеральному собранию. Как подчеркнул президент, основной закон страны должен иметь приоритет над международным законодательством.