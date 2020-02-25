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Захарова рассказала о набросившихся на российскую делегацию в ООН грузинских журналистках

Ян Брацкий
18:48 25.02.2020
Представителей прессы интересовали планы Сергея Лаврова относительно его возможного визита в грузинскую столицу.
Захарова рассказала о набросившихся на российскую делегацию в ООН грузинских журналистках
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Представительницы грузинских средств массовой информации набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Об этом на своей официальной странице в Facebook рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Мария Захарова, Facebook
© Мария Захарова, Facebook

Там же она продемонстрировала последствия «беседы» с представителями медиа - царапины и ссадины на руках.

«Грузинские журналистки (а это уже мем) в Отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», - рассказала Захарова.

По ее словам, журналисток интересовал один вопрос, который они наперебой выкрикивали не переставая: приедет ли министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров с визитом в Тбилиси.

«Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или не приезда представителя другой страны. Жалкое зрелище», - добавила представитель МИД РФ.

Мария Захарова отметила, что представительницы прессы задавали Лаврову вопрос на русском языке, а по-английски кричали: «Don’t touch me».

«Стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации"», - подвела итог Захарова.

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров выступил в Женеве в рамках Конференции по разоружению. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, «шеф» в результате инцидента, не пострадал.

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