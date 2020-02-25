В Питере автомобиль на большой скорости въехал в толпу: кадры с места

Легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов вечером 25 февраля на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы в Санкт-Петербурге. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали четыре человека.

Кадры последствий инцидента опубликовали пользователи социальных сетей. На записи видно, что транспортное средство прижало пешехода к бетонной опоре, еще два человека лежат на асфальте.

Со слов очевидцев, машина, которая «летела как самолет», остановилась только когда врезалась в столб, предает «Фонтанка.ру».

В региональном управлении ГИБДД, в свою очередь, уточнили, что автомобиль оказался в пешеходной зоне после столкновения с другим транспортным средством. В ведомстве также сообщили, что врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, еще одного - как среднее.