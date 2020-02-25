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«Они видят все передвижения»: журналист рассказала, как в Пекине борются с коронавирусом

Лина Давыдова
23:10 25.02.2020
В Пекине разрешено выходить на улицу только в маске. В каждом магазине людей встречают медики, которые берут анализы и заносят все данные в единую базу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zhang BowenXinhua, Globallookpress

Журналист Дарья Асламова вернулась из Пекина, где снимала большой репортаж о мерах правительства КНР в связи со вспышкой коронавируса. Сейчас она находится на карантине в собственной квартире в Москве. Ведущие «Открытого эфира» связались с ней прямо из студии. Журналист рассказала об обстановке в Китае.

В основном, по словам Асламовой, жители сидят дома и стараются никуда не выходить. Но при этом запретов на посещение магазинов нет. Достаточно лишь надеть маску. Во всех магазинах находятся медики, которые измеряют температуру у каждого человека.

«Они измеряют температуру, записывают твои паспортные данные, фактически это тотальная слежка. Я приходила в больницу сдавать анализы. И они по компьютеру видят за три недели все места, которые я посещала, всех людей, с которыми я встречалась, как их зовут, какие у них мобильные телефоны, какая у них была температура в этот момент, какая была температура у меня. Это все занесено в компьютерную программу. Любой ваш шаг по  Пекину отслеживается. Поэтому если человек заблеет, достаточно вбить в компьютер его фамилию, и можно узнать о нем абсолютно все», - отметила Асламова.

География распространения опасного заболевания расширяется. Вспышка коронавируса зафиксирована на севере Италии, где от инфекции уже скончались несколько человек. Всего же жертвами болезни стали 2619 человек, в списке зараженных - 79434. Китайские вирусологи также зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом. В связи с этим для переболевших введен дополнительный двухнедельный карантин.

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