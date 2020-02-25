Тайны Карибского кризиса: опубликовано интервью Язова, которое он просил обнародовать после своей смерти

Дмитрий Язов был непосредственным участником Карибского кризиса в 1962 году. В интервью, которое Маршал Советского Союза просил опубликовать после своей смерти, военачальник раскрыл некоторые подробности событий тех дней. В частности, по словам Язова, у него было ощущение, что приближается третья мировая война.

«Я со своим полком оказался на Кубе. Приехали на военный совет. Командующим группой войск был генерал Плиев. Открывается боковая дверь и первым стремительно входит не Плиев, а член Политбюро Микоян. И сообщает: для американцев уже не секрет, что мы на Кубе, они знают, сколько наших ракет, направленных на США, тут стоит. Фидель Кастро объявил мобилизацию. А командирам нашим надо разъехаться по частям, чтобы подготовиться к возможным боевым действиям и зарыться. Зарыть, что можно. Прежде всего продовольствие», - вспомнил Маршал происходившее в то непростое время.

Говоря о продовольствии, Язов уточнил, что тогда его полк привез на Кубу годовой запас муки, консервов и сухих борщей, но продукты начали портиться из-за палящего солнца. После чего было решено раздать часть провизии кубинцам.

Американские войска, в свою очередь, активно занимались разведывательной деятельностью в регионе. В частности, несмотря на все меры предосторожности со стороны советского командования, военнослужащим США удалось засечь две ракеты, принадлежащих СССР.

«Двадцатого октября примерно прилетел американский самолет U-2, который снял две наши ракеты... Две ракеты всего. Но американские журналисты написали, что у нас 41 ракета, они направлены на города США. И весь юг США побежал на север», - рассказал Маршал в беседе с «Комсомольской правдой».

Тогда, по словам Язова, президент США Джон Кеннеди собрал экстренное совещание, где военное командование страны доложило ему, что может не справиться с задачей по уничтожению всех советских ракет на острове, если на то поступить команда. При этом американские военачальники отмечали, что если у СССР останется даже три боеголовки, то «это значит, что не будет городов США». После чего Кеннеди принял решение о блокаде и корабли Соединенных Штатов сразу перекрыли Саргассово море.

«И наши два ракетных полка, которые на судах шли к Кубе, повернули назад. Но на острове остались 24 наших ракеты. Радиус - 2,5 тысячи километров. Надо было иметь ракеты, чтобы собаке можно было показать зубы», - раскрыл подробности Дмитрий Язов.

Ощущение, что кризис рассасывается, по словам Маршала, пришло к нему после того, как Хрущев и Кеннеди обменялись письмами.

«ООН два месяца вырабатывала совместный документ. Потом предложили признать письма Хрущева и Кеннеди в виде официальных документов ООН», - объяснил военачальник.

Язов также рассказал, что после Карибского кризиса ему доводилось бывать на Кубе, где, по его словам, к нему хорошо относились, чего нельзя сказать о решении СССР убрать с острова разведцентр.

«Недотепство такое. И жадность непонятная. 100 миллионов в год мы платили Кубе за Лурдес. Зато получали огромное количество стратегических и тактических выгод», - резюмировал он.

Дмитрия Язова не стало 25 февраля. Маршал Советского Союза умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Язов был последним из военачальников, удостоенных звания Маршала Советского Союза. За героизм в военное время он был награжден орденом Красной Звезды. С мая 1987 по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.