«Дорога памяти»: в единую базу проекта МО РФ загружено уже более 700 тысяч фотографий

Почти 740 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны загружено в единую базу проекта Минобороны Российской Федерации «Дорога памяти». Эти снимки и хранящиеся в архивах фотоматериалы станут основой для мультимедийной галереи мемориального комплекса в парке «Патриот».

Принять участие в акции может каждый. Для этого надо зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Сделать это можно с домашнего компьютера или ноутбука, а также не отходя от своего телевизора. Справа в нижней части экрана вы увидите QR-код. Необходимо навести на него камеру смартфона, после чего вы попадете на страницу проекта.

Дальше нужно выбрать фотографию фронтовика и загрузить ее в базу данных. Участие в беспрецедентном по своему масштабу проекте приняли ведущие телеканала «Звезда».