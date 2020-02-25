ЦБ отменил комиссию для банков за переводы средств между физлицами

В Банке России приняли решение о продлении до конца июня 2022 года нулевой комиссии для банков за денежные переводы физических лиц в Системе быстрых платежей (СБП).

По мнению первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, принятое решение снизит издержки банков и позволит устанавливать минимальные тарифы на услуги для свои клиентов.

«Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП - переводам между физлицами», - цитирует РИА Новости заявление первого зампреда ЦБ.

С помощью СПБ, которая заработала в конце января прошлого года, пользователи могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Центробанк пообещал продолжить пристально отслеживать уровень комиссии банков для пользователей услуг. В случае, если он будет завышаться, регулятор введет для него верхний предел.