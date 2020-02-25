Глава МЧС распорядился усилить подготовку к природным катаклизмам в Иркутской области

Усилить подготовку к паводкам и природным пожарам в Иркутской области распорядился глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Сегодня он побывал в регионе и потребовал от местных чиновников не допустить повторения прошлогоднего сценария, когда в результате сезонных стихийных бедствий погибли люди, тысячи человек остались без крова, а экономике был нанесен серьезный ущерб.

Весной, по словам министра, в Иркутскую область поступит оборудование для мониторинга ситуации, которое поможет принимать своевременные решения.

Стихийное бедствие накрыло Иркутскую область в конце июня прошлого года. Сильные дожди подняли уровень воды в реках, вследствие чего в зоне затопления оказались около 100 населенных пунктов региона. Из-за буйства природы погибли 25 человек. Сумма ущерба оценивается в десятки миллиардов рублей.