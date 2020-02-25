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Канада начала военные учения в Арктике

Тамара Астапенкова
01:57 25.02.2020
В маневрах принимают участие около 350 военнослужащих Вооруженных сил Канады.
Канада начала военные учения в Арктике
© Фото: Canadian Armed Forces Operations twitter

В понедельник, 24 февраля, министерство национальной обороны Канады сообщило о старте ежегодных военных учений Nanook-Nunalivut, которые проходят в арктическом регионе страны Нунавут.

Ученья пройдут с 24 февраля по 27 марта. В общей сложности в них примут участие около 350 военнослужащих Вооруженных сил Канады, в том числе из 12 танкового полка, канадских рейнджеров, группы боевых пловцов-ныряльщиков, а также транспортной авиации военно-воздушных сил Канады.

«С 24 февраля по 27 марта 2020 года военнослужащие Вооруженных сил Канады и международные партнеры проведут совместные учения по отработке специализированных навыков в арктических условиях», - говорится на сайте министерства национальной обороны Канады.

В учениях принимают участие  12 дайверов из Бельгии, Финляндии и Франции, а также пехотная бригады США. Военнослужащие отработают навыки подледного ныряния, патрулирование и проведение спасательных операций в арктических условиях.

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