Сорванные крыши и летающие металлические листы: на Ставрополье обрушился ураган

На Ставрополье обрушился настоящий ураган. Сильный ветер срывает крыши с домов, валит заборы, носит по улицам металлические листы и сбивает людей с ног. Порывы скоростью до 30 метров в секунду сопровождаются дождем и мокрым снегом.

На трассах ветер сносит в кювет тяжелые грузовики. Экстренные службы просят местных жителей держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, и вообще, по возможности, оставаться дома.

По прогнозам синоптиков, буря на Ставрополье утихнет только к ночи.