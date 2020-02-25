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Сорванные крыши и летающие металлические листы: на Ставрополье обрушился ураган

Роман Захаров
15:59 25.02.2020
Спасатели просят местных жителей не выходить на улицу из-за буйства стихии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: meteovesti, twitter

На Ставрополье обрушился настоящий ураган. Сильный ветер срывает крыши с домов, валит заборы, носит по улицам металлические листы и сбивает людей с ног. Порывы скоростью до 30 метров в секунду сопровождаются дождем и мокрым снегом.

На трассах ветер сносит в кювет тяжелые грузовики. Экстренные службы просят местных жителей держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, и вообще, по возможности, оставаться дома. 

По прогнозам синоптиков, буря на Ставрополье утихнет только к ночи.

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