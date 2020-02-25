СК РФ назвал имя второго предполагаемого участника убийства криминального авторитета Япончика

В Следственном комитете назвали имя второго предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под прозвищем Япончик.

По версии следствия, им был ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев. В настоящее время подозреваемый отбывает наказание в одной из колоний за совершений других преступлений.

«По версии следствия, именно Газзаев предоставил соучастникам преступления винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в ее перевозке и хранении, а в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Газзаеву уже предъявлено обвинение в совершении убийства, незаконном хранении оружия, участии в составе организованной преступной группы, говорится на сайте ведомства.

Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года на Хорошевском шоссе в Москве. При выходе из ресторана его застрелил неизвестный. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Ранее Следственным комитетом сообщалось еще об одном соучастнике убийства Иванькова - Муртазе Шадания, которому также предъявлено обвинение в совершении преступления и незаконном хранении оружия.