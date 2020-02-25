В Крым из пяти городов: стартовала продажа билетов на полуостров по новым маршрутам

Стартовала продажа билетов в Крым по новым железнодорожным маршрутам. Отправиться на полуостров теперь можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но еще из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

Кроме Симферополя и Севастополя поезда будут прибывать в Евпаторию и Феодосию. Самая продолжительная поездка займет больше трех суток.

С момента запуска пассажирских поездов «Таврия» ими воспользовались уже более 130 тысяч человек, и это еще до официального начала туристического сезона.