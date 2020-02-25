Мишустин озвучил две ключевые задачи обновленного правительства

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назвал повышение доходов населения и увеличение темпов роста экономики двумя ключевыми задачами обновленного правительства. Об этом глава кабмина заявил на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям - в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе» - сказал Мишустин.

Глава российского правительства добавил, что кабинет министров выполнит все задачи, поставленные пред ним президентом страны Владимиром Путиным. Особое внимание Мишустин акцентировал на реализации национальных проектов и достижении национальных целей.