Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»

Ян Брацкий
15:23 25.02.2020
Операторами конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

Первый заместитель руководителя президентской администрации Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса для отбора политических лидеров «Лидеры России. Политика». Решение об этом было принято на заседании наблюдательного совета.

«Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", то есть это такое отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью», - заявил Кириенко.

Кроме того, Кириенко отметил, что заявки для участия в новом конкурсе можно подавать начиная с сегодняшнего дня. В проекте смогут принять участие граждане не младше 21 года и не старше 55 лет. Операторами конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж», объявил Кириенко.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводится организацией «Россия - страна возможностей» по поручению российского лидера Владимира Путина. В рамках платформы объединены 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС при президенте Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.02.2020, 09:12
Умер последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Дата25.02.2020, 14:20
Шойгу в Перми проверил реализацию проектов по созданию высокоточного оружия
Дата25.02.2020, 12:48
Касперович заявил о намерении подать иск из-за обысков у Логинова в Италии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.02.2020, 10:54
Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом
Дата23.02.2020, 19:04
Освобождение Познани: почему память об общей истории не вытравить политикой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:59 В стране и мире
Видео
Сорванные крыши и летающие металлические листы: на Ставрополье обрушился ураган
15:51 В стране и мире
СК РФ назвал имя второго предполагаемого участника убийства криминального авторитета Япончика
15:35 Спорт
Видео
На одном дыхании: российский фридайвер установил новый рекорд Гиннесса в заплыве подо льдом
15:33 Армия
Видео
Летчики истребителей МиГ-29 отработали воздушный бой в Арктике: кадры учений
15:29 В стране и мире
Мишустин озвучил две ключевые задачи обновленного правительства
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На одном дыхании: российский фридайвер установил новый рекорд Гиннесса в заплыве подо льдом
Видео
«Кровавый снег» накрыл украинскую станцию в Антарктиде
В Турции найдены руины загадочного древнего города
Видео
«Темный рыцарь» столицы: сотрудники ГИБДД в Москве остановили «бэтмобиль»
Специалисты назвали способы избежать слежки через смартфон
Названы основные ошибки при объезде «лежачих полицейских»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.