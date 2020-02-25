В России стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»

Первый заместитель руководителя президентской администрации Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса для отбора политических лидеров «Лидеры России. Политика». Решение об этом было принято на заседании наблюдательного совета.

«Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", то есть это такое отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью», - заявил Кириенко.

Кроме того, Кириенко отметил, что заявки для участия в новом конкурсе можно подавать начиная с сегодняшнего дня. В проекте смогут принять участие граждане не младше 21 года и не старше 55 лет. Операторами конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж», объявил Кириенко.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводится организацией «Россия - страна возможностей» по поручению российского лидера Владимира Путина. В рамках платформы объединены 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС при президенте Российской Федерации.