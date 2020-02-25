В МИД РФ раскрыли темы беседы Лаврова и генсека ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гуттереш обсудили ситуацию в Сирии и шаги укрепления взаимодействия России и секретариата организации. О подробностях встречи, которая состоялась 24 февраля в Женеве за закрытыми для прессы дверями, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

«Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с секретариатом ООН», - сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны также подтвердили обоюдную приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах. Особое внимание было уделено будущему 75-летию окончания Второй мировой войны и создания Всемирной организации, которые будут отмечаться в этом году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43 сессии Совета ООН по правам человека и для выступления на Конференции по разоружению, которая должна состояться 25 февраля.