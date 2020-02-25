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Тысяча человек оказались заблокированы в отеле на Тенерифе из-за коронавируса

Роман Захаров
14:57 25.02.2020
У одного из постояльцев отеля обнаружили опасное заболевание, после чего мужчина был доставлен в больницу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Peter Schickert, imageBROKER.com, Globallookpress

Не менее тысячи человек оказались заблокированы в отеле на острове Тенерифе канарского архипелага после того, как у одного из постояльцев, который является гражданином Италии, обнаружили коронавирус. Мужчину экстренно госпитализировали, а туристам запретили покидать гостиницу.

В самой Италии число жертв инфекции уже достигло семи человек, заболевших - более двухсот. Первый случай зафиксирован на юге страны, в Сицилии.

Вспышка заболевания в Европе привела к сильнейшему за последние полгода обвалу на фондовых рынках, в том числе и в США. Индексы упали в среднем на 4%. Подешевели акции практически всех крупнейших мировых компаний, в результате чего 500 богатейших людей планеты за сутки обеднели на 139 миллиардов долларов. 

Коснулся вирус и России. Сейчас на двухнедельном карантине в Казани и Владивостоке находятся 15 наших граждан, вернувшихся накануне с круизного лайнера Diamond Princess.

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