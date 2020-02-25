Тайна гибели Цоя: специалисты обнаружили новые детали автокатастрофы

Тридцать лет назад, 15 августа 1990 года, в результате ДТП погиб человек-легенда Виктор Цой. Тогда сообщение о его смерти прогремело как гром среди ясного неба. А официальная версия трагедии - певец уснул за рулем и на большой скорости врезался в автобус - и в далеком 90-м вызывала больше вопросов, чем ответов. Спустя 30 лет стали известны новые подробности того рокового дня. Эксперты по секундам восстановили все детали автокатастрофы и сделали выводы, которые могут разрушить официальную версию.

За несколько часов до смерти Цой на своем «Москвиче» ехал по трассе Слока – Талси, которая сейчас называется Р128, в сторону деревни Плиеньциемсе (Латвия). Певец возвращался с рыбалки. По официальной версии, машина двигалась со скоростью 100 километров в час. В 11:30 Цой вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом Ikarus 250.

Составленная полицией схема аварии насторожила некоторых экспертов, в том числе криминалиста Николая Чадкова.

«Схема, составленная ГИБДД на тот момент, немая. Там ничего практически нет, там очень мало информации. Там нет большей части размерных характеристик», - объясняет криминалист в интервью программе «Улика из прошлого».

Следствие решило, что Виктор Цой уснул за рулем, поэтому машина выехала на обочину. Потом автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом. Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский тоже изучил схему ДТП. По его мнению, она не характерна для человека, который мог уснуть за рулем.

«Это было не характерно для водителя, который мог уснуть. Потому что когда человек засыпает, он резко съезжает вправо и после этого начинает сдвигаться в правую сторону, машина съезжает и происходит столкновение с каким-то препятствием. Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие. Отсюда мы можем сделать вывод, что в момент столкновения Виктор Цой не спал», - поясняет Рыбчинский.

В официальной схеме ДТП указан след от покрышек. Он идет по обочине и длится почти 24 метра, а затем переходит в кривую линию - след бокового заноса, 11, 5 метров. Согласно этой схеме, последние 35 метров до столкновения с автобусом ехал по обочине двумя правыми колеса. От такой тряски даже задремавший человек должен был проснуться.

Расследование этого громкого ДТП было поручено следователю ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрике Ашмане.

«Это было обычное ДТП. Само происшествие случилось по вине Цоя. Я и не подозревала, что это дело станет таким громким. Журналисты приезжали со всего Союза. Через несколько дней поднялся большой ажиотаж», - рассказывала в интервью 1995 года Ашмане.

Но несмотря на очевидную заинтересованность общественности, дело было закрыто очень быстро. Никаких реальных доказательств того, что Цой уснул за рулем, у следователя не было. Свою версию происходящего майор милиции строила, полагаясь на личное мнение. Это подтверждает ее собственное интервью, которое было опубликовано в 1991 году.

«По моему субъективному мнению, Цой задремал за рулем. Погода тому способствовала», - говорила она.

Единственным свидетелем аварии был водитель автобуса, в который врезался автомобиль Цоя. Именно его слова и легли в основу официальной версии гибели Цоя.

Смерть легендарного музыканта окутана тайной и по сей день. Помимо официальной версии трагедии существуют несколько неофициальных, среди которых даже убийство. Программа «Улика из прошлого» изучила их и сделала свои выводы. Смотрите новое расследование на телеканале «Звезда» 25 февраля в 20:25.