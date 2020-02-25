Последний Маршал: биография Дмитрия Язова

Ушел из жизни истинный офицер и настоящий патриот, последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу направил родным и близким военачальника телеграмму с соболезнованиями.

Еще четвертого февраля этого года бывший министр обороны Советского Союза встречал дома действующего главу ведомства. Сергей Шойгу вручил Дмитрию Язову орден «За Заслуги перед Отечеством» третьей степени и юбилейную медаль к 75-летию Победы.

Официальная формулировка - за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Последний Маршал Советского Союза, несмотря на преклонный возраст, не мог сидеть сложа руки.

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине», - отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Даже в официальных документах часто указывают неправильную дату рождения Маршала Язова - он ее выдумал, чтобы пойти на фронт, ведь в далеком 1941 году ему только исполнилось 17 лет.

«Мы в военкомат побежали, хотели на фронт побыстрее, а то наши победят, это же была Красная армия, которая всех сильней, красная, живая и властная», - вспоминал в одном из своих последних интервью Язов.

Рослому юноше в военкомате поверили на слово. Сначала он попал в Московское краснознаменное пехотное училище, которое тогда располагалось в Новосибирске. Первый бой 17-летнего лейтенанта Язова случился в августе 1942 года, тогда же он получил первое ранение.

«Во время наступления меня снарядом подбросило, видимо, попал в болото снаряд. Хорошо подбросило и вниз. В ногу ранение, отбило почки», - рассказывал Маршал.

Прорыв блокады Ленинграда, операция по освобождению Прибалтики. Войну Язов закончил в звании капитана, а аттестат зрелости получил только в 1953 году, когда сам воспитывал двух детей. Уже полковник Язов вновь оказывается на передовой. В разгар Карибского кризиса ему доверяют важную миссию - перебросить на Кубу мотострелковый полк. Для этого использовали гражданские корабли.

«Советский Союз тогда был единственным, кто мог соперничать с США, а они побаивались Советского Союза. Хотя бы даже тем, что мы в 1962 году поставили ракетную дивизию на Кубе. Мне тогда пришлось командовать», - говорил легендарный ветеран.

Язов командовал армией, дальневосточным военным округом, дружил с Ким Ир Сеном, а в 1987 году неожиданно для самого себя стал министром обороны. После того, как у Кремля приземлился немецкий пилот-любитель Матиас Руст, все военное руководство страны отправили в отставку. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предложил высокую должность Дмитрию Язову. В историю он вошел, как последний министр обороны Советского Союза. Ему, же последнему, было присвоено и звание Маршала.

«Ушел тот человек, который для каждого из нас, для становления, сделал очень много. Вечная память, пусть земля ему будет пухом. Я думаю, что пройдет время и по-другому будут оценивать поколения, которые продолжают сегодня служить», - надеется генерал армии, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев.

Во время событий августа 1991 года в составе ГКЧП Дмитрий Язов принял решение не отдавать приказ об открытии огня по митингующим, но уже после путча полтора года он провел в тюрьме. Потом была амнистия, работа в должности советника министра обороны и генерального инспектора ведомства. Легендарному военачальнику Дмитрию Язову было 95 лет.