Названы регионы РФ с наименьшим количеством ДТП

Названы регионы России с наименьшим количеством дорожно-транспортных происшествий за 2019 год. Меньше всего ДТП произошло в Чеченской Республике и в Чукотском автономном краю.

В общей сложности, на всей территории России произошло 164,4 тысячи ДТП. В 2018 году их было на 2,2% больше.

Как сообщает РИА Новости, наоборот, самое большое количество дорожных происшествий случилось в Республике Тыве, где их пришлось 858 на 100 тысяч автомобилей. Для сравнения, в Чечне было зафиксировано 76 случаев на аналогичное количество транспорта.