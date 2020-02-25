Названы регионы РФ с наименьшим количеством ДТП
Рекордсменами по самому малому количеству дорожных происшествий стали Чечня и Чукотка.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Названы регионы России с наименьшим количеством дорожно-транспортных происшествий за 2019 год. Меньше всего ДТП произошло в Чеченской Республике и в Чукотском автономном краю.
В общей сложности, на всей территории России произошло 164,4 тысячи ДТП. В 2018 году их было на 2,2% больше.
Как сообщает РИА Новости, наоборот, самое большое количество дорожных происшествий случилось в Республике Тыве, где их пришлось 858 на 100 тысяч автомобилей. Для сравнения, в Чечне было зафиксировано 76 случаев на аналогичное количество транспорта.