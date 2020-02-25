Москвичам рассказали о маршрутах на время закрытия станции «Смоленская»

Новые эскалаторы на станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии будут самыми совершенными в техническом плане и значительно улучшат показатели работы. Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Станция «Смоленская» закрыта с 22 февраля на 16 месяцев для полной замены эскалаторов.

«Эскалаторы были смонтированы в момент постройки станции в 1953 году, поэтому срок их службы подошел к концу... Новые эскалаторы в техническом плане самые совершенные, они более эргономичные, надежные. Управление эскалаторами будет осуществляться при помощи микропроцессорной системы, поэтому гораздо быстрее будут осуществляться и остановки, и пуски», - рассказал Дощатов.

Он также отметил, что в ходе замены эскалаторов также проведут капитальный ремонт вестибюля и всей станции.

На время закрытия пассажиры могут воспользоваться станциями «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнический линии, «Арбатской» Арбатско-Покровской и Филевской линии. В пешей доступности также находится станция «Киевская» Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линии метрополитена.