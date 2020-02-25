Более половины россиян готовы проголосовать по поправкам к Конституции

Проголосовать по поправкам к Конституции готовы 66% россиян, которые приняли участие в опросе, проведенном ВЦИОМ.

Из данных, представленных Всероссийским центром изучения общественного мнения, следует, что 41% респондентов дал ответ «да, приму», еще 25% - «скорее, да».

В исследовании говорится, что чаще всего положительно отвечали граждане в возрасте 45-59 лет и старше 60 лет.

Что касается самих поправок, то лидером рейтинга стала гарантия индексации пенсий, на второй строчке - другие изменения, которые касаются соцполитики, на третьем - запрет занимать пост президента одному человеку более двух сроков подряд.

В число наиболее популярных поправок также вошли: запрет на отчуждение территорий России, установление МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Опрос проводился по телефону. В нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.