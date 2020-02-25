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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Иван Линдеманн
13:55 25.02.2020
Он находился у власти с 1981 по 2011 годы.
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
© Фото: Globallookpress Sayyed Jafar, ZUMAPRESS.com

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года. Об этом со ссылкой на семью политика сообщает AFP.  У власти Мубарак находился с 1981 года и до египетской революции 2011 года. 

Напомним, что в 2012 году бывшего президента Египта приговорили к пожизненному заключению. Его обвинили в гибели сотен протестующих в дни революции «25 января».

Позднее все обвинения с Мубарака были сняты. А в 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы за хищение средств, которые были выделены на ремонт президентских резиденций. Через 2 года его оправдали.

За время своего президентства Мубарак дважды избирался председателем Организации африканского единства.

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