Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года. Об этом со ссылкой на семью политика сообщает AFP. У власти Мубарак находился с 1981 года и до египетской революции 2011 года.

Напомним, что в 2012 году бывшего президента Египта приговорили к пожизненному заключению. Его обвинили в гибели сотен протестующих в дни революции «25 января».

Позднее все обвинения с Мубарака были сняты. А в 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы за хищение средств, которые были выделены на ремонт президентских резиденций. Через 2 года его оправдали.

За время своего президентства Мубарак дважды избирался председателем Организации африканского единства.