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Лавров призвал объявить Победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества

Иван Линдеманн
13:42 25.02.2020
Глава МИД РФ заявил, что кампании по фальсификации истории приобретают все более циничные формы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Пресечь «вакханалию беспамятства» и объявить Победу во Второй мировой войне историческим достоянием. К этому, выступая на Совете по правам человека, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что кампании по фальсификации истории приобретают все более циничные формы.

«В угоду узкокорыстным интересам нарастают попытки пересмотреть не только решения Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанные итоги Второй мировой войны», - отметил Лавров.

При этом, подчеркнул министр иностранных дел, Европа, наблюдая кощунственную «войну» с памятниками, стыдливо молчит.

«Необходимо пресечь эту вакханалию беспамятства. Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества», - резюмировал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ призвал страны Запада повлиять на тех, кто занимается распространением нацистской идеологии.

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