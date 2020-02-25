Лавров: предложения о заключении договоренностей с боевиками в Идлибе являются «капитуляцией перед террористами»

Предложения международного сообщества о возможности договориться с боевиками в Идлибе являются «капитуляцией перед террористами». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, международное сообщество и Совет по правам человека должны воспрепятствовать террористам, однако пока преобладает стремление «оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок».

«Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что подобные действия являются не заботой о правах человека, а «капитуляцией перед террористами, а то и поощрением их деятельности» и назвал их грубейшим нарушением конвенций и резолюций Совбеза ООН.