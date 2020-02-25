В Госдуме заявили о наличии идеи неотчуждаемости земель в тексте поправок к Конституции

Идея неотчуждаемости территорий России есть в тексте поправок к Конституции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на очередном заседании рабочей группы по изменениям в Основной закон.

Он также отметил, что соответствующие положения создадут в уголовном кодексе и в кодексе об административных правонарушениях.

«Любые действия, направленные на отчуждение территорий РФ, запрещены. Эта норма поддерживается, и в тексте наших поправок она уже есть», - рассказал Крашенинников журналистам.

С предложением закрепить невозможность отчуждения территорий РФ на конституционном уровне 13 февраля выступил один из членов рабочей группы - Владимир Машков. Он объяснил, что увидел в зарубежной прессе несколько статей о том, что для ЕС откроется «окно возможностей» после того, как Владимир Путин покинет свой пост. Президент РФ идею Машкова поддержал.