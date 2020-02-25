Самые богатые люди мира не досчитались 139 млрд долларов за сутки из-за коронавируса

Двадцать четвертого февраля лидеры рейтинга Bloomberg понесли финансовые потери из-за распространения коронавируса.

С октября 2016 года это самый крупный урон для состояний тех, кто возглавляет рейтинг издания. Бернар Арно, президент компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, и Джефф Безос, основатель интернет-компании Amazon, расстались каждый с суммой в 4,8 миллиарда долларов. Руководитель Zara Амансио Отрега не досчитался четырех миллиардов, а основатель Facebook Марк Цукерберг — 3,48 миллиардов. Другие миллиардеры из ТОП-10 обеднели на 2,3 миллиарда.

В понедельник было зафиксировано падение американских фондовых индексов более чем на 3%. Инвесторов волнует то, какими проблемами грозит заболевание и карантин для мировой и китайской экономики.

Всемирная организация здравоохранения получила сообщение о пневмонии нового типа в городе Ухань в декабре 2019. Коронавирус, ставший причиной вспышки, вынудил ВОЗ признать ситуацию чрезвычайной в международном значении.

По последним данным, жертвами вируса в Китае стало более 2,5 тысяч человек. За пределами страны также были зафиксированы более 2 тысяч случаев заражения.