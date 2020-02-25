«Кровавый снег» накрыл украинскую станцию в Антарктиде

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» выпал снег красного цвета. Фотографии на своей странице в Facebook опубликовало Министерство образования и науки Украины.

«Уже несколько недель украинская станция находится под завалами красного цвета!», - говорится в сообщении.

© Міністерство освіти і науки України, Facebook

В Минобрнауки уверяют, что беспокоиться не стоит. Причиной необычного оттенка снега являются микроскопические водоросли Chlamydomonas nivalis.

«Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и остаются в снегу на протяжении всей зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, а сейчас в Антарктиде наступило лето, споры начинают прорастать», - рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

Красный цвет объясняется наличием в этих водорослях красного каротинового слоя.

© Міністерство освіти і науки України, Facebook

Такое явление, как рассказали в Минобрнауки, часто можно наблюдать в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.