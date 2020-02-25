В Кремле назвали дату новой встречи Путина с конституционной группой

Новая встреча Владимира Путина с конституционной группой состоится в среду, 26 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что пока никаких решений, связанных с поправками в Конституцию, не принималось.

«Вы станете свидетелями вопросов, которые там будут ставиться», - подчеркнул Песков.

Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию РФ. Он был принят в первом чтении 23 января текущего года. Предложенные поправки основаны на проекте изменений, анонсированных президентом в послании Федеральному собранию 15 января. Для утверждения или отклонения всех инициатив Путин предложил провести масштабное голосование.