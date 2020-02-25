Кремль: встреча Путина и Эрдогана в многостороннем формате согласовывается

Речи о двусторонних контактах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии пока не идет, но встреча двух лидеров в многостороннем формате согласовывается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых. Прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате, и сейчас идет согласование графиков президентов», - сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о подготовке серии консультаций между Россией и Турцией. По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва рассчитывает, что новые переговоры с Анкарой прояснят ситуацию в сирийском Идлибе.

Во вторник Эрдоган заявил о намерении не позднее 5 марта провести встречу с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.