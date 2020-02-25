Бывший глава ФСИН Реймер выйдет на свободу по УДО

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Реймер выйдет на свободу. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворил Центральный районный суд Калининграда.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», - сообщили в суде.

По данным ТАСС, решение было принято судом еще на прошлой неделе. В силу оно вступит через десять дней, если не будет обжаловано прокуратурой.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Реймера, который занимал должность главы ФСИН с 2009 по 2012 годы, к восьми годам лишения свободы в июне 2017 года. Реймер обвинялся в мошенничестве при закупке электронных браслетов для контроля передвижения заключенных, на которую государство выделило около трех миллиардов рублей.

По данным стороны обвинения, экс-глава ФСИН и другие фигуранты уголовного дела создали на основе своей службы некое предприятие, которое без конкурса получило заказ на производство электронных браслетов. Однако фактически производством устройств занималась другая компания, которая передавала их предприятию Реймера, за что последний брал «процент». Таким образом, считало следствие, бывшему чиновнику удалось присвоить 2,7 млрд рублей.