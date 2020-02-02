Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе

Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе. Дети увидели вооружение, ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С», а еще казармы и полевую кухню.

Школьников, которые, кстати, изучают русский язык, также пригласили в «Артек». Во время отдыха в детском лагере им пообещали экскурсии по местам боевой славы крымских партизан, по музеям Севастополя и на один из кораблей Черноморского флота, участвовавших в походе в Сирийскую Арабскую Республику.

«Они учат третий год, могут рассказать о себе, как их звать, в каком классе, определенные вопросы. Конечно, большой интерес у них к изучению музыки. Во время песен - чистое такое произношение. Мотивация есть - у нас ученики 9 класса, которые получают хорошие баллы по русскому языку, едут в "Артек"», - рассказала «Звезде» председатель общества соотечественников, проживающих в Сирии, Елена Мохаммад.

Российские военные подарили ученикам не только стандартные гуманитарные продуктовые наборы, но и тетради, ручки, ранцы. Рассказали им о приближающейся 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В благодарность дети спели на русском «Катюшу» и «День Победы».