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Стало известно, когда объявят дату голосования по поправкам в Конституцию

Анна Касаткина
11:58 25.02.2020
На очередном заседании под председательством президента будут также рассмотрены текстуальные поправки в текст основного закона страны.
Стало известно, когда объявят дату голосования по поправкам в Конституцию
© Фото: Виталий Белоусов РИА Новости

Дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть объявлена в среду, 26 февраля. В этот же день состоится обсуждение поправок на встрече рабочей группы по подготовке изменений с президентом Владимиром Путиным.

«Буквально завтра, я думаю, будет объявлена дата общероссийского голосования», - сказала сопредседатель рабочей группы Талия Хабирова на заседании президиума РАН 25 февраля.

Она также добавила, что президент поручил рабочей группе рассмотреть и те поправки, которые не войдут в итоговый текст. По словам Хабировой, они могут трансформироваться в предложения для улучшения отраслевого законодательства.

Сопредседатель группы Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что на очередном заседании под председательством президента будут рассмотрены текстуальные поправки в текст основного закона страны.

По словам сопредседателя Павла Крашенникова, преамбулу к Конституции РФ решено не менять. На заседаниях рабочей группы ранее неоднократно звучали предложения внести в нее правки.

О необходимости внесения поправок в Конституцию РФ Владимир Путин заявил 15 января в рамках послания Федеральному Собранию. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Кроме того, президент предложил закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.

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