Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Маршала Советского Союза Дмитрия Язова в связи с его кончиной.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен Министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине», - сказал Шойгу

Также министр обороны отметил, что вклад Дмитрия Язова

в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба

с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

«Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу», - добавил Сергей Шойгу.

Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова не стало сегодня, 25 февраля. Ветерану войны было 95 лет, он скончался после продолжительной болезни.