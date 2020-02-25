Россияне будут получать кредиты по новым правилам

Крупные банки России планируют перейти на электронные документы, полностью отказавшись от бумажных. Делать это собираются при открытии счета, выпуске карты или выдаче кредита, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей финансовых организаций.

В банках уверены, что электронные версии договоров ускорят проведение операций. О намерении полностью отказаться от бумажных документов заявили более 10 организаций.

В Центробанке эту инициативу поддержали. Регулятор заявил, что цифровизация повышает скорость и доступность финансовых услуг. Но, как отметили в Банке России, потребитель обязан обладать полной информацией о том, на что он соглашается. Также в случае, если клиент хочет получить физическую версию, ему обязаны ее предоставить.