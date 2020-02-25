Политолог рассказал о дальнейшем развитии диалога между Россией и Турцией

Никакие провокации в Сирии не помешают доверительным отношениям России и Турции. Так считает политолог-востоковед Олег Гущин.

По мнению эксперта, президенту РФ Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану удастся решить все вопросы, несмотря на сегодняшнюю ситуацию в Идлибской зоне.

Как пояснил Гущин, в России понимают стремление Эрдогана поддержать сирийских туркмен. Однако в Кремле знают, что в районе Идлиба параллельно с ними находятся отъявленные террористы. Особую опасность представляют боевики запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», главная цель которой - создание всемирного халифата.

«Там просто всякие банды, там уголовные банды. Я повторяю, там это люди, которым уже все, отступать некуда. В лучшем случае, на что они могут рассчитывать, это червонец строгого режима», - объяснил политолог в интервью «Специальному репортажу».

Об обострении ситуации в сирийском Идлибе смотрите в новом расследовании «Специального репортажа». Премьера - 25 февраля в 18:30 на телеканале «Звезда».