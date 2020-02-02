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Въезжающих в Приморье граждан Китая поместят на карантин

Тамара Астапенкова
04:58 02.02.2020
Инкубационные зоны будут организованы во всех районах края, где имеются пограничные пункты пропуска.
Въезжающих в Приморье граждан Китая поместят на карантин
© Фото: Ren Chao Globallookpress

В приграничных районах Приморья в течение воскресенья, 2 февраля, будут организованы изолированные пункты для временного размещения приехавших  граждан Китая, которые имеют вид на жительство в РФ, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в своем Instagram.

Кожемяко уточнил, что карантинные помещения будут организованы во всех района Приморья, где имеются пограничные пункты пропуска: город Артем, поселок Пограничный, Хасанский и Октябрьский районы.

«До сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство», - написал Кожемяко.

В Роспотребнадзоре края уточнили, что в инкубационных зонах должно быть все устроено для временного проживания. Имелись в наличии кровати, матрасы, подушки, одеяла, а также организовано питание.

Ранее правительство РФ приостановило безвизовый режим для китайских туристов, путешествующих в рамках групповых туристических туров. Также временно приостановлены оформление и выдача рабочих виз для граждан Китая.  

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