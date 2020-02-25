Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

Пласидо Доминго принес извинения женщинам, которые ранее обвинили его в сексуальных домогательствах.

По информации агентства Europa Press, дающего ссылку на заявление испанского оперного певца, он заявил, что сожалеет о причиненной девушкам боли.

Кроме того, Доминго сообщил, что наконец-то понял, почему женщины не хотели объясниться с ним честно - они боялись за свою карьеру.

Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что 9 женщин обвинили испанского оперного певца в сексуальных домогательствах. Об этом писало Associated Press. В сентябре агентству стало известно о еще 11 женщинах.

Сам Пласидо Доминго все отвергал, заявляя, что вступал в сексуальные отношения только по обоюдному согласию.