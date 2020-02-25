Путин рассказал, как ему пришлось «цыкнуть» на министров финансов и экономики

Реализация крупных инфраструктурных проектов в России не раз встречала сопротивление со стороны бывшего главы министерства финансов Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа. Чтобы добиться строительства президенту даже пришлось «цыкнуть» на них, рассказал российский лидер Владимир Путин.

По его словам, Кудрин был против по каждому вопросу, например, не хотел тратить средства на строительство кольцевой дороги в Санкт-Петербурге.

«Они вместе с Грефом... приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там "цыкнул", тогда они деньги выделили», - сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

То же самое, вспомнил он, касалось и строительства моста на остров Русский, ряда инфраструктурных объектов в Сочи.

«Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», - объяснил российский лидер.

При этом Путин добавил, что со временем Кудрин отказался от прежней точки зрения. В должности главы Счетной палаты, с иронией отметил он, у Кудрина «угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит».