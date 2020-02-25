Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты РФ

Владимир Путин направил 40 кандидатам приглашение войти в новый состав Общественной палаты России.

«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации», - сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что не менее половины кандидатур - это профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и другие некоммерческие организации. Все они созданы для защиты интересов социальных и профессиональных групп.

Размещенное на сайте сообщение считается официальным днем начала формирования нового состава Общественной палаты. Не позднее 30 дней с этого момента общественные палаты субъектов РФ должны выбрать из своего состава по одному представителю.

Общественная палата контролирует деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления.