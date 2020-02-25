Число зараженных коронавирусом в США достигло 53 человек

В Соединенных Штатах зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в стране достигло 53 человек.

Как сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), 12 человек заразились после путешествий в страны, в которых ранее уже были зафиксированы случаи заболевания, а еще двое - при контакте с уже инфицированными людьми. Три человека были эвакуированы из китайского города Ухань, остальные 36 человек оказались пассажирами круизного лайнера Diamond Princess.

Ранее стало известно о состоянии россиян, которые были на нем. Состояние здоровья восьми россиян, доставленных в Казань с борта круизного лайнера, не вызывает опасений.