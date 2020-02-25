Лавров встретился с генсеком ООН и спецпосланником по Сирии

В понедельник, 24 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Женеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и спецпосланником по Сирии Гейром Педерсеном.

Стороны обменялись рукопожатиями и тепло приветствовали друг друга. Беседа продолжилась за закрытыми для прессы дверями.

Российский министр иностранных дел прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43 сессии Совета ООН по правам человека и для выступления на Конференции по разоружению, которая должна состояться 25 февраля.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее анонсировал, что участники встречи обсудят возможности урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в феврале. Накануне Сергей Лавров констатировал невыполнение Турцией ключевых обязательств по деэскалации обстановки в Идлибе.