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На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

Тамара Астапенкова
00:32 25.02.2020
Число инфицированных за пределами границ Китая выросло до 1769 человек.
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
© Фото: Miguel Candela globallookpress

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса.

«В связи с тем, что в Италии зафиксирован новый виток развития заболевания, мы приняли решение о том, что фактически пассажиры, которые будут прибывать прямыми самолетами из всех стран, в которых зафиксированы подтвержденные случаи заболевания, будут проверяться в том же режиме, в котором раньше проверялись только рейсы азиатского направления», - приводит «Интерфакс» слова Гончарука.

Премьер добавил, что большое количество граждан прибывает на родину из Италии  не только самолетами, но и автобусами. Поэтому со вторника, 25 февраля, на пропускном пункте «Тиса» в Закарпатье также будут предприняты меры безопасности.

«То есть мы, по сути, усиливаем меры безопасности», - заявил Гончарук.

География распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 расширяется. Число инфицированных за пределами границ Китая выросло до 1769 человек. Вспышка заболевания зафиксирована на севере Италии, где от инфекции скончались три человека.

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