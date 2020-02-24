Американские СМИ оценили «странный» российский патрон
Боеприпасы калибра 12,7×55 мм могут поражать противников в современных бронежилетах, уверены журналисты.
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Американские журналисты дали оценку российским патронам калибра 12,7×55 мм. В статье, опубликованной в журнале The National Interest, они назвали их странными, но эффективными.
В материале говорится, что толстый короткий корпус боеприпаса подходит для стрельбы тяжелыми пулями, которые летят с небольшой скоростью. Из-за этого патроны калибра 12,7×55 мм способны достигать различные специальные цели.
Авторы статьи отмечают, что такие патроны могут поражать противников в современных бронежилетах. Кроме того, они используются при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра и штурмового револьвера РШ-12.