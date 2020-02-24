В Британии затопило особняк Джорджа Клуни за 15 млн долларов

В Великобритании река Темза затопила поместье 17-го века, принадлежащее голливудскому актеру Джорджу Клуни. После штормов «Деннис» и «Сиара» на страну обрушились ливни и снегопады, вызвавшие наводнения, и пока прогнозы не предвещают улучшения погоды.

Под водой оказались десятки областей, крупные трассы и целые города. Люди передвигаются по улицам на лодках и в рыбацких костюмах.

Вышедшая из берегов Темза подтопила старинный особняк Джорджа Клуни в округе Беркшир, стоимостью 15,5 млн долларов. Теннисный корт, газоны и летняя веранда превратились в болото. Здание 17-го века пока не пострадало, однако вода стремительно прибывает.

Ураганы в Великобритании в середине февраля стали настоящим бедствием: порывы ветра достигали 146 км/с, реки вышли из берегов, под угрозой затопления оказались сотни населенных пунктов. Было отменено движение поездов и авиарейсы, тысячи человек остались без электричества.