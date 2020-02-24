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На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Уханя

Анна Касаткина
08:58 24.02.2020
Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что еду для изолированных граждан готовят на месте в пищеблоке медицинского центра.
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Уханя
© Фото: ТРК "Звезда"

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания эвакуированным из китайского Уханя гражданам. Люди находятся на карантине в санатории поселка Новые Санжары.

«Нашим решением мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация из-за острой респираторной вирусной инфекции и мы не хотим, чтобы были еще обсервации по диарейным заболеваниям», - сказал глава ведомства Виктор Ляшко.

Министр уточнил, что еду для изолированных граждан готовят на месте в пищеблоке медицинского центра. Это касается и иностранки, которая ранее обратилась к врачам из-за расстройства желудочно-кишечного тракта.

По словам заместителя Ляшко Ивана Варченко, в обсерватор разрешено передавать средства индивидуальной гигиены, антисептики и предметы промышленного производства. Если же люди оставят для находящихся на карантине продукты, решение о их дальнейшем использовании будут принимать волонтеры, сообщает «Укринформ».

В харьковский аэропорт 20 февраля доставили 73 эвакуированных из Уханя человека, среди которых как украинцы, так и граждане других стран. Медобследование признаков короновирусной инфекции у людей не выявило, однако у одной из пассажирок произошло обострение хронического гастроэнтерологического заболевания.

Прилетевших автобусами доставили в медцентр Национальной гвардии в Новых Санжарах, что вызвало сопротивление местных жителей - они перекрывали транспорту дорогу, кидали в него камни, жгли покрышки и сооружали огненные баррикады. В результате акции протеста пострадало более десяти полицейских, 24 человека задержали.

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