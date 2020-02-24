«Дорога памяти»: ведущий «Звезды» рассказал, как его дед участвовал в обороне Ленинграда и освобождал Украину

В специальном проекте «Дорога памяти», который посвящен участникам Великой Отечественной войны, историю своего деда рассказал ведущий программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» Александр Карлов.

«Карлов Федор Васильевич - мой дед, 1901 года рождения. С 1920 года - в рядах рабоче-крестьянской Красной армии. С июня 1941 - на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Ленинграда, где и был в 1941 году тяжело ранен и контужен. После лечения в госпитале командовал различными подразделениями. С 1943 года командовал 163-ей Стрелковой дивизией, которая освобождала Украину, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Победу встретил в австрийском Граце. Умер в 1986 году», - поделился ведущий.

Рассказать истории своих родственников-фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны может любой желающий. Специально для этого на сайте Минобороны России открыт раздел «Дорога памяти». Туда можно загрузить фотографии и данные о своих родных. После проверки они попадут в мультимедийную галерею, которая будет представлена в филиале Центрального музея ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Его откроют к 75-летию со Дня Победы.