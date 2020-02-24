Госкомитет Китая оценил влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса не сильно скажется на экономике Китая в долгосрочной перспективе. Об этом заявил партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян. Он отметил, что влияние пневмонии будет краткосрочным.

«Оно контролируемое и не изменит основного вектора положительного развития национальной экономики в долгосрочной перспективе», - отметил секретарь Госкомитета КНР.

Он подчеркнул, что у страны есть ресурсы, способные обеспечить стабильное развитие страны.

Цун Лян признал, что во время празднования китайского нового года эпидемия все-таки нанесла удар по экономике, но его последствия можно минимизировать.

Ранее в МВФ сообщили, если эпидемия быстро прекратится, то снижение ВВП КНР в этом году будет небольшим, а эффект для других стран - минимальным.