Пропавшую в Мексике 15-летнюю россиянку нашли
О состоянии найденной девочки пока ничего неизвестно.
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Живущую в Мексике и пропавшую неделю назад 15-летнюю россиянку Лилиану И. нашли. О ее состоянии пока ничего неизвестно.
Подросток постоянно проживает в штате Халиско со своей семьей. Девочка бесследно исчезла вместе с двумя гражданками страны 16 и 17 лет в период с 17 по 19 февраля. В правоохранительных органах заподозрили, что пропавшие могли стать жертвами преступления.
«Есть информация от прокуратуры, что россиянка найдена, однако ничего неизвестно о ее состоянии», - рассказал РИА Новости консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.
По словам почетного консула РФ в Халиско Хуана Сантос Санчеса Наварра, сообщение прокуратуры об обнаружении подростка ему переслал ее отец. Однако связаться с семьей для получения подробностей пока не удается.