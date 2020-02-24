Пропавшую в Мексике 15-летнюю россиянку нашли

Живущую в Мексике и пропавшую неделю назад 15-летнюю россиянку Лилиану И. нашли. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

Подросток постоянно проживает в штате Халиско со своей семьей. Девочка бесследно исчезла вместе с двумя гражданками страны 16 и 17 лет в период с 17 по 19 февраля. В правоохранительных органах заподозрили, что пропавшие могли стать жертвами преступления.

«Есть информация от прокуратуры, что россиянка найдена, однако ничего неизвестно о ее состоянии», - рассказал РИА Новости консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

По словам почетного консула РФ в Халиско Хуана Сантос Санчеса Наварра, сообщение прокуратуры об обнаружении подростка ему переслал ее отец. Однако связаться с семьей для получения подробностей пока не удается.