Американские метеорологи назвали причину аномально теплой зимы в России

Необычайно устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса объясняется аномально теплая зима в России, а также странах Европы и США.

Дело в том, что из-за нее ветры, отправляющие холодный воздух на юг, оказались заблокированными на севере планеты.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC, если такая ситуация продлится до конца февраля, то эта зима станет самой теплой в США, Европе, восточной части Канады и большей части России за последний 141 год.

Также метеорологи рассказали, они были уверены, что зима будет холодной, поскольку не предполагали, что область низкого давления сохранится надолго.